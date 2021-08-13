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Загранпаспорт конфискуют за долги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий изымать загранпаспорта у должников. Конфискованные паспорта будут передавать в орган, который их выдал.

Согласно опубликованному в единой базе нижней палаты парламента документу, если гражданин признан невыездным решением суда или по другим причинам, его могут лишить загранпаспорта. Полномочиями изымать паспорта получат дознаватели службы принудительного исполнения.

По данным Федеральной службы судебных приставов на весну 2021 года, в России насчитывалось более 7 миллионов официальных должников, лишенных права выезда из страны. Это люди, чей долг превышает 30 тысяч рублей, а период просрочки больше 90 дней.

За первые пять месяцев 2021 года приставы возбудили 3,7 миллиона исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банков. За год сумма долгов, которую предстоит взыскать приставам, выросла на 28% — до 482 миллиардов рублей.

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Desput

выборы скоро, вот и суета пошла))))))))

Иркут 69

И что тут незаконного и аморального? Кто мешал его коллегам поступать так же? Но нет, предпочли написать...

жизнилюб

щас к выборам ..каких только сказок не услышишь???

nicollaich

Да здравствует пальмовое масло, не?
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