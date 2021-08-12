Томские полицейские смогут штрафовать за нарушение тишины

Полицейские в Томской области получили новые полномочия, теперь они могут привлекать к ответственности за нарушение тишины и назойливое приставание в общественных местах.

«Речь идет о двух статьях регионального административного кодекса, касающихся покоя граждан. Теперь сотрудники полиции смогут привлекать к ответственности за назойливое приставание в общественных местах и нарушения прав томичей на отдых», – сообщил замгубернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

По сообщению пресс-службы администрации региона, раньше такие решения принимались только на заседаниях административных комиссий отдельно в каждом муниципалитете.

Штрафы за нарушения права на отдых: от 1 до 1,5 тысячи рублей для граждан, от 3 до 5 тысяч для должностных лиц, от 5 до 10 – для юрлиц.

За повторные нарушения – от 2 до 5, от 5 до 15 и от 10 до 20 тысяч рублей соответственно.

За полгода действия закона в числе частых его нарушений отмечается использование звуковоспроизводящей аппаратуры и звукоусиливающих технических средств.