Кот Сигизмунд проведет эфиры в TikTok из Эрмитажа

Онлайн-экскурсии по залам Эрмитажа пройдут в TikTok 11, 13 и 17 августа в рамках масштабной кампании «Музейный ТикТок», сообщила пресс-служба интернет-платформы.

«Музей приготовил серию познавательных прямых эфиров о своей истории, богатствах и тайнах. Экскурсоводом на это время станет кот Сигизмунд — главный кот Эрмитажа. Сигизмунд впервые обретет настоящий голос и расскажет аудитории о легендарном музее», — цитирует ТАСС пресс-службу TikTok.

Эфиры состоятся 11 августа в 20.00 (мск), 13 августа 20.00 (мск) и 17 августа 19.00 (мск). Кот Сигизмунд расскажет пользователям о парадных залах Эрмитажа, о художниках, чьи картины представлены в залах искусства Фландрии и Голландии и других темах.

Кампания «Музейный ТикТок» стартовала в мае этого года. В формате коротких видеороликов и прямых эфиров в TikTok музеи знакомят аудиторию со своими экспонатами, раскрывают секреты создания известных работ, делятся занимательными фактами. Участниками кампании ранее уже стали Русский музей, Гараж, Музей транспорта, Государственный исторический музей.