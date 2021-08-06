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Обнаружен потенциально обитаемый двойник Земли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Астрономы Европейской южной обсерватории ESO обнаружили каменистую экзопланету, похожую на Землю. Она находится в обитаемой зоне своей родительской звезды и может обладать атмосферой и жидкой водой.

Исследователи изучали планетную систему, центром которой является звезда L 98-59. Планеты этой системы по своим характеристикам похожи на планеты внутренней части нашей Солнечной системы.

После продолжительного наблюдения специалисты нашли в системе планету, которая находится в зоне обитаемости. Так называется условная область в космосе, где на планете возможно существование жидкой воды.

Считается, что такие планеты имеют благоприятные для возникновения жизни условия. Первые данные указывают на то, что в атмосфере открытого небесного тела действительно есть значительное количество H20.

Космическое тело является пятой по счету планетой системы. В ближайшее время ученые намерены сосредоточиться на изучении именно этой планеты, для этого они используют специализированный спектрограф ESPRESSO, смонтированный на телескопе VLT.

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