Адмирал раскрыл достоинства новой атомной подлодки «Красноярск»

Контр-адмирал Владимир Захаров рассказал о преимуществах подводных лодок России «Ясень-М» перед советскими. По его словам, их повление избавило ВМФ России от слишком большого количества разных типов подводных лодок.

В пятницу на «Севмаше» была спущена на воду четвертая атомная подлодка проекта «Ясень» — К-571 «Красноярск». Она построена по модернизированному проекту «Ясень-М».

«От разнотипицы нужно было рано или поздно уходить, поэтому что создавало очень большие неудобства для самого флота. Например, в рамках одного проекта лодки могли оснащать разным оборудованием, разными ракетами. А это серьезно усложняло обслуживание», — пояснил Захаров. «Газете.ру».

По словам адмирала, «Ясень» использует универсальные пусковые установки, созданные для разных проектов подводных и надводных кораблей и позволяющих одному кораблю использовать различные типы ракет. Раньше под каждую ракету создавали свой ракетный комплекс, которые могли быть разными для различных кораблей.

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«Мы перешли на новый принцип создания ударного оружия, когда одни и те же пусковые установки используются для разных ракет и на разных типах кораблей — и подводных, и надводных», — добавил контр-адмирал.

Лодка «Красноярск» имеет длину 130 метров, 10 торпедных аппаратов калибра 533 мм, а также восемь ракетных шахт, в каждой из которых можно разместить пусковые установки противокорабельных ракет «Оникс», крылатых ракет «Калибр» или гиперзвуковых ракет «Циркон». Стоимость одной лодки составляет около 40 млрд рублей.