Адмирал раскрыл достоинства новой атомной подлодки «Красноярск»

Контр-адмирал Владимир Захаров рассказал о преимуществах подводных лодок России «Ясень-М» перед советскими. По его словам, их повление избавило ВМФ России от слишком большого количества разных типов подводных лодок.
В пятницу на «Севмаше» была спущена на воду четвертая атомная подлодка проекта «Ясень» — К-571 «Красноярск». Она построена по модернизированному проекту «Ясень-М».
«От разнотипицы нужно было рано или поздно уходить, поэтому что создавало очень большие неудобства для самого флота. Например, в рамках одного проекта лодки могли оснащать разным оборудованием, разными ракетами. А это серьезно усложняло обслуживание», — пояснил Захаров. «Газете.ру».
По словам адмирала, «Ясень» использует универсальные пусковые установки, созданные для разных проектов подводных и надводных кораблей и позволяющих одному кораблю использовать различные типы ракет. Раньше под каждую ракету создавали свой ракетный комплекс, которые могли быть разными для различных кораблей.
«Мы перешли на новый принцип создания ударного оружия, когда одни и те же пусковые установки используются для разных ракет и на разных типах кораблей — и подводных, и надводных», — добавил контр-адмирал.
Лодка «Красноярск» имеет длину 130 метров, 10 торпедных аппаратов калибра 533 мм, а также восемь ракетных шахт, в каждой из которых можно разместить пусковые установки противокорабельных ракет «Оникс», крылатых ракет «Калибр» или гиперзвуковых ракет «Циркон». Стоимость одной лодки составляет около 40 млрд рублей.
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