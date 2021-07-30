Первую партию танков Т-80БВМ отправили в войска

Первая в этом году партия танков Т-80БВМ, произведенных на Омском заводе транспортного машиностроения, поставлена в войска, сообщается на сайте госкорпорации Ростех.

Перед отправкой танки прошли цикл испытаний. Проверка включала преодоление водных препятствий, также танки выдержали испытания, пройдя 5 тысяч километров.

«Эксплуатация машин этой модели в течение нескольких лет показала их преимущество при работе в различных условиях, в том числе при отрицательных значениях температуры», – говорится в сообщении.

Модель Т-80БВМ отличается от предыдущей версии повышенной огневой мощью. Кроме того, модернизация позволила повысить защиту и маневренность машины. Российские войска стали пополняться танками Т-80БВМ с 2019 года.