Путин открыл движение по Байкальскому тоннелю

Президент России Владимир Путин принял участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю в режиме видеоконференции. Тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два региона — Иркутскую область и Бурятию, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

Строительство тоннеля начали в 2014 году по проекту модернизации и развития БАМа и Транссиба. Это одно из крупнейших искусственных сооружений в России. Западный портал тоннеля расположен в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Восточный – в Бурятии, в 52 километрах от Северобайкальска. Длина тоннеля — 6,6 тысячи метров.

«С вводом нового тоннеля пропускная способность одной из ключевых железнодорожных магистралей существенно возрастет. Безусловно, это откроет новые возможности для бизнеса, для увеличения грузоперевозок на Восточном полигоне в целом, для реализации транзитного потенциала России», — сказал глава государства.

По оценкам экспертов, открытие нового Байкальского тоннеля и второго пути на лимитирующем участке Дельбичинда – Дабан позволит увеличить пропускную способность с 17 до 85 пар поездов в сутки, провозную с 13,2 до 32,4 миллиона тонн грузов в год, то есть в 2,5 раза.

В июле американское издание Financial Times писало, что открытие Байкальского тоннеля выедет железные дороги России в XXI век.