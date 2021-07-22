Financial Times рассказал о перспективах БАМа

Строительство тоннеля в скале возле Байкала — один из шагов в модернизации БАМа, который выведет железные дороги России в XXI век. Но чтобы модернизировать все железнодорожное полотно, стране понадобятся десятилетия, пришла к выводу автор американского издания Financial Times.

На берегу Байкала подходит к завершению одно из самых амбициозных достижений современного российского железнодорожного инженерного искусства — Байкальский тоннель, вырубленный в семикилометровой толще скалы. На его строительство ушло семь лет.

Тоннель — флагманский проект реконструкции одной из самых известных железнодорожных линий страны — Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Эта реконструкция должна привести советскую железнодорожную сеть в XXI век, пишет автор.

За последнее десятилетие Российские железные дороги (РЖД) инвестировали 17 миллиардов долларов в рамках амбициозного плана перевозить по этому участку не только пассажиров, но и значительную часть товаров и сырья на миллиарды долларов, транспортируемых ежегодно из Азии в Европу.

Россия надеется, что этот путь станет эффективным транзитным коридором между Азией и Европой для доставки товаров на западные рынки. Страна продвигает железные дороги как более быструю, безопасную и экологичную альтернативу перевозке морем. Недавняя блокировка Суэцкого канала придает вес этим аргументам.

Специалисты считают, что обновленные российские железнодорожные линии смогут принять на себя как минимум 10% от общего объема контейнеров, идущих из дальневосточных портов страны к ее западной границе, что в 10 раз больше, чем сейчас.

Работая на максимальной мощности, сибирские железнодорожные линии за прошлый год перевезли 144 миллиона тонн грузов. К 2025 году, благодаря модернизации, этот объем вырастет до 180 миллионов тонн. Но задача по возрождению железнодорожной инфраструктуры России потребует больших усилий, масштабных инвестиций и десятков лет для завершения, заключил автор.