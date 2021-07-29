Летчики получат возможность управлять Су-57 глазами

Летчики истребителя пятого поколения Су-57 в перспективе получат возможность управлять самолетом движениями глаз, сообщил начальник отдела кабин ОКБ «Сухой" Никита Дорофеев.

«Это сложная вещь. Зрачок у человека постоянно движется, сканирует пространство. Это делается несознательно, мы этого сами даже не замечаем», — рассказал Дорофеев журналу «Арсенал Отечества».

Тем не менее уже существуют прототипы: после небольшой тренировки можно взглядом нажимать кнопки, выбирать индикационные кадры — они отображаются на многофункциональных экранах в кабине истребителя. В то же время специалист отметил, что пока система хорошо работает на стенде на земле, а «в полете все значительно сложнее».

Еще один вариант развития интерфейса Су-57 — речевое управление. Сейчас, как объяснил Дорофеев, решается задача, как научить систему понимать не заученные фразы, а контекст, чтобы летчик в экстремальных условиях не вспоминал, какие именно слова он должен сказать.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией «Сухой». Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость, внутрифюзеляжное вооружение и радиопоглощающее покрытие.

К концу 2024 года ВКС России должны получить 22 Су-57, а к 2028 году их число достигнет 76.