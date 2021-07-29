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Летчики получат возможность управлять Су-57 глазами

Источник:
«Арсенал Отечества»
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Фото: © Объединенная авиастроительная корпорация

Летчики истребителя пятого поколения Су-57 в перспективе получат возможность управлять самолетом движениями глаз, сообщил начальник отдела кабин ОКБ «Сухой" Никита Дорофеев.

«Это сложная вещь. Зрачок у человека постоянно движется, сканирует пространство. Это делается несознательно, мы этого сами даже не замечаем», — рассказал Дорофеев журналу «Арсенал Отечества».

Тем не менее уже существуют прототипы: после небольшой тренировки можно взглядом нажимать кнопки, выбирать индикационные кадры — они отображаются на многофункциональных экранах в кабине истребителя. В то же время специалист отметил, что пока система хорошо работает на стенде на земле, а «в полете все значительно сложнее».

Еще один вариант развития интерфейса Су-57 — речевое управление. Сейчас, как объяснил Дорофеев, решается задача, как научить систему понимать не заученные фразы, а контекст, чтобы летчик в экстремальных условиях не вспоминал, какие именно слова он должен сказать.

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Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией «Сухой». Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость, внутрифюзеляжное вооружение и радиопоглощающее покрытие.

К концу 2024 года ВКС России должны получить 22 Су-57, а к 2028 году их число достигнет 76.

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Оборона #Оружие #ОПК #Техника
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Топ комментариев

corrector

"Быстрое восстановление российской экономики сопровождается ростом инфляции.."Гениально !! Это гениально...

Иркут 69

Когда инфляция захлестывает российский рынок - это "отрицательный рост"... когда отечественные помидоры...

zamesss

Сказки опять рассказывает Володя. Реальное положение ему видимо неизвестно да и не интересно, всё взлетело...

urbasik

Надо бы Курдов по вооружать.для смирения.
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