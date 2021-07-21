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Новейший российский истребитель представили на МАКС-2021

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба президента России

Госкорпорация «Ростех» на авиасалоне МАКС-2021 представила прототип легкого тактического истребителя пятого поколения, получившего название Checkmate (в переводе с английского — «шах и мат»).

Представленный образец — не макет, он поднимется в воздух в 2023 году. Статические испытания машины закончатся меньше чем через год, приводит РИА Новости слова гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь

Выбор названия самолета объяснил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. «Философия проекта нашла свое отражение в названии машины: Checkmate в переводе с английского языка означает "Шах и мат". Пользуясь шахматной терминологией, ЛТС (легкий тактический самолет, - ред.) — это легкая "конница", легкая и маневренная, способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии», — пояснил он.

Как рассказал Чемезов, самолет сможет выполнять групповые действия с пилотируемыми и беспилотными машинами, объединенными в одну схему. «Беспилотные ведомые будут способны обмениваться информацией, мгновенно реагировать на меняющуюся боевую обстановку, автоматически распределять и выполнять задачи любой сложности», — добавил он.

Самолет, созданный в «малозаметной конфигурации», способен уничтожать наземные и морские цели, бороться за господство в воздухе в условиях численного превосходства противника. Машина может нести до пяти ракет воздух — воздух и другие средства поражения. Внутренние отсеки для вооружения — самые вместительные в своем классе.

Чемезов сообщил, что самолет получил уникальное сочетание летных характеристик, боевой эффективности при доступной цене. «Максимальная боевая нагрузка составляет 7,4 тысячи килограммов, дальность полета без подвесных топливных баков — 2,9 тысячи километров. Это очень высокие показатели для условно легких однодвигательных машин», — подчеркнул глава «Ростеха».

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