Неделя в Бурятии начнется с ливней и гроз

Понедельник в Бурятии будет дождливым, на большей части региона ожидаются ливни и грозы с порывистым ветром, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

Спасатели предупредили, что при сильном дожде, грозе, ливне лучше оставаться в помещении. Во время грозы закрыть окна двери и вентиляционные отверстия. А во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Сильный ливень прошел в Улан-Удэ в ночь на четверг, когда за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков. В городе размыло дороги, в некоторых местах провалился асфальт. А еще затопило железнодорожных вокзал.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что такой объем воды не могла выдержать ни одна ливневая канализация. На борьбу с последствиями стихии выехала вся городская техника.