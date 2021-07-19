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Неделя в Бурятии начнется с ливней и гроз

Источник:
Sibnet.ru
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Понедельник в Бурятии будет дождливым, на большей части региона ожидаются ливни и грозы с порывистым ветром, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

Спасатели предупредили, что при сильном дожде, грозе, ливне лучше оставаться в помещении. Во время грозы закрыть окна двери и вентиляционные отверстия. А во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Сильный ливень прошел в Улан-Удэ в ночь на четверг, когда за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков. В городе размыло дороги, в некоторых местах провалился асфальт. А еще затопило железнодорожных вокзал.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что такой объем воды не могла выдержать ни одна ливневая канализация. На борьбу с последствиями стихии выехала вся городская техника.

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Бурятия #Гео
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Топ комментариев

nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.

ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...
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