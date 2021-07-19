Неделя в Бурятии начнется с ливней и гроз

Понедельник в Бурятии будет дождливым, на большей части региона ожидаются ливни и грозы с порывистым ветром, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС.
Спасатели предупредили, что при сильном дожде, грозе, ливне лучше оставаться в помещении. Во время грозы закрыть окна двери и вентиляционные отверстия. А во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
Сильный ливень прошел в Улан-Удэ в ночь на четверг, когда за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков. В городе размыло дороги, в некоторых местах провалился асфальт. А еще затопило железнодорожных вокзал.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что такой объем воды не могла выдержать ни одна ливневая канализация. На борьбу с последствиями стихии выехала вся городская техника.
nastya19944Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.
karutoСмешно. Команда комик-гетмана отжигает.
ANVikulovэтих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...
ifhbrjdНу вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...