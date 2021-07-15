«Дискотека авария» показала Кузбасс своими глазами

Группа «Дискотека авария» опубликовала мини-фильм про тур по Кузбассу. В регионе музыканты дали два концерта в Кемерове и Новокузнецке в честь 300-летния Кемеровской области.

В 11-минутном видео музыканты «Аварии» Алексей Рыжов и Алексей Серов прибывают в Кемерово, едут по региону, разглядывая местные достопримечательности, готовятся к выступлению и постоянно фотографируются с поклонниками.

Фанаты группы, посмотревшие видео в Instagram, заметили, что Серов постоянно занимается спортом (в ролике он тренируется на беговой дорожке, и делает растяжку перед выходом на сцену). Поклонники поинтересовались, дружит ли со спортом его коллега Алексей Рыжов.

«Алексей с ним на Вы – уважительно», — в шутку ответили музыканты на вопрос в комментариях.

Видео путешествия по Кузбассу завершается выступлением «Дискотеки аварии» перед большим залом. Музыканты поблагодарил кемеровчан за гостеприимность и отметили, что поездка была незабываемой.