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«Дискотека авария» показала Кузбасс своими глазами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © diskotekaavariya, instagram.com/diskotekaavariya

Группа «Дискотека авария» опубликовала мини-фильм про тур по Кузбассу. В регионе музыканты дали два концерта в Кемерове и Новокузнецке в честь 300-летния Кемеровской области.

В 11-минутном видео музыканты «Аварии» Алексей Рыжов и Алексей Серов прибывают в Кемерово, едут по региону, разглядывая местные достопримечательности, готовятся к выступлению и постоянно фотографируются с поклонниками.

Фанаты группы, посмотревшие видео в Instagram, заметили, что Серов постоянно занимается спортом (в ролике он тренируется на беговой дорожке, и делает растяжку перед выходом на сцену). Поклонники поинтересовались, дружит ли со спортом его коллега Алексей Рыжов.

«Алексей с ним на Вы – уважительно», — в шутку ответили музыканты на вопрос в комментариях.

Видео путешествия по Кузбассу завершается выступлением «Дискотеки аварии» перед большим залом. Музыканты поблагодарил кемеровчан за гостеприимность и отметили, что поездка была незабываемой.

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Топ комментариев

Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

Muzykant

Точно власти в другом измерении находятся.У нас только ищут возможность,как можно меньше заплатить.

fydor55

Они давно выдают желаемое за действительное

great_america

Это они так изощренно издеваются над россиянами.
Sibnet.Ru