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Новые налоги и взносы придумали для состоятельных россиян

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Минфин предложило новые меры по «донастройке» налоговой системы, позволят собирать с состоятельных россиян дополнительно около 100 миллиардов рублей, говорится в документах ведомства.

В качестве одного из способов увеличить поступления в бюджет Минфин предлагает повысить страховые взносы с годовых зарплат более 122 тысяч рублей в месяц. Сейчас работодатель платит в пенсионный фонд 22% до тех пор, пока зарплата накопленным итогом не превысит 1,46 миллиона руб. После этого ставка падает до 10%.

Министерство хочет повысить лимит в 1,46 миллиона, что заставит работодателей дольше делать отчисления по обычному тарифу, а не по льготному. По подсчетам ведомства, к 2024 году это позволит дополнительно собирать в бюджет 45 миллиардов рублей, приводит РБК предложение Минфина.

Еще одна мера — расширение налогооблагаемой базы по налогу на дорогое имущество — совокупной стоимостью свыше 500 миллионов руб. Его владельцев хотят обложить налогом по ставке 0,3%. Ожидается, что предлагаемая министерством новая налоговая категория будет приносить ежегодно 50 миллиардов рублей.

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