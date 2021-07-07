Вышел трейлер фильма «Я создан для тебя» про любовь робота

Фильм «Я создан для тебя» снят по мотивам рассказа Эммы
Браславски, отмеченного в 2020 году премией Deutscher Science Fiction
Preis-2020 в номинации «Лучшая повесть». В российский прокат лента выйдет
в августе.
Романтическая комедия рассказывает о роботе-красавчике по
имени Том. Он запрограммирован угадывать и исполнять любые желания своей
владелицы Альмы. Но она оказывается не так проста и предсказуема. Теперь
каждому из них предстоит узнать, что значит любить и быть человеком.
Роль Альмы в фильме исполнила актриса Марен Эггерт, и была
удостоена Серебряного медведя Берлинале-2021 за лучшую актерскую работу в этой
картине.
Кроме Марен Эггерт главные роли в фильме достались Дэну
Стивену и Сандре Хюллер. Комедия «Я создан для тебя» выйдет в прокат в
российских кинотеатрах 5 августа.