Вышел трейлер фильма «Я создан для тебя» про любовь робота

Фильм «Я создан для тебя» снят по мотивам рассказа Эммы Браславски, отмеченного в 2020 году премией Deutscher Science Fiction Preis-2020 в номинации «Лучшая повесть». В российский прокат лента выйдет в августе.

Романтическая комедия рассказывает о роботе-красавчике по имени Том. Он запрограммирован угадывать и исполнять любые желания своей владелицы Альмы. Но она оказывается не так проста и предсказуема. Теперь каждому из них предстоит узнать, что значит любить и быть человеком.

Роль Альмы в фильме исполнила актриса Марен Эггерт, и была удостоена Серебряного медведя Берлинале-2021 за лучшую актерскую работу в этой картине.

Кроме Марен Эггерт главные роли в фильме достались Дэну Стивену и Сандре Хюллер. Комедия «Я создан для тебя» выйдет в прокат в российских кинотеатрах 5 августа.