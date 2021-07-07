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Вышел трейлер фильма «Я создан для тебя» про любовь робота

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Я создан для тебя» снят по мотивам рассказа Эммы Браславски, отмеченного в 2020 году премией Deutscher Science Fiction Preis-2020 в номинации «Лучшая повесть». В российский прокат лента выйдет в августе.

Романтическая комедия рассказывает о роботе-красавчике по имени Том. Он запрограммирован угадывать и исполнять любые желания своей владелицы Альмы. Но она оказывается не так проста и предсказуема. Теперь каждому из них предстоит узнать, что значит любить и быть человеком.

Роль Альмы в фильме исполнила актриса Марен Эггерт, и была удостоена Серебряного медведя Берлинале-2021 за лучшую актерскую работу в этой картине.

Кроме Марен Эггерт главные роли в фильме достались Дэну Стивену и Сандре Хюллер. Комедия «Я создан для тебя» выйдет в прокат в российских кинотеатрах 5 августа.


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Топ комментариев

Fazar

При нем благосостояние олигархов продолжат расти, а простые люди будут жить хуже.

колобок11

Все эти рожи в тюрьме должны сидеть.

great_america

"Надо бороться за тех, кто страну оберегает" - что интересно он имеет в виду? Судя по тому как живут...

Drronum

Естественно! Стратегические инициативы для очередного дворца - это святое! Молодцы!
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