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Мишустин осмотрел томскую ОЭЗ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник прибыл в Томск и посетил особую экономическую зону, сообщила пресс-служба администрации региона.

Томская особую экономическую зону ОЭЗ, открытая 15 лет назад, стала первой в России ОЭЗ технико-внедренческого типа. Именно Мишустин стоял у ее истоков – в 2006-2008 годах он возглавлял Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами. Сейчас в ОЭЗ «Томск» работает 40 резидентов и около 30 компаний без этого статуса.

Мишустин ознакомился с производством одного из резидентов – компании Stels, которая занимается изготовлением проборов и программ для мониторинга стационарных и мобильных объектов: охранно-пожарной, тревожной и технологической сигнализаций. Это ключевой поставщик службы безопасности «Сбербанка».

Премьер также ознакомился с продукцией других резидентов томской ОЭЗ: компании «Элком +», «Энбисис», «ЛЭМЗ-Т», «МОЙЕ Керамик-Имплантате». Презентацию для Мишустина также подготовили «Микран» и ТУСУР, которые представили разработки в области систем связи пятого поколения.

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