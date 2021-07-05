Центробанк объяснил возвращение 10‑рублевой купюры

Центробанк планирует выпускать 10-рублевые купюры с новыми дизайном и характеристиками в 2025 году, монеты того же номинала также будут чеканить, сообщил зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев.

В свое время 10-рублевые купюры начали заменять монетами, поскольку бумажные деньги быстро изнашивались и их приходилось допечатывать, пояснил Алексеев в интервью «Известиям».

«Монеты 10 рублей служат дольше, но они начинают оседать на руках у населения всё в большей степени, и, решив одну проблему, мы спустя долгие годы потихоньку начинаем ощущать другую. Более долговечная монета, которую можно еще много лет использовать в обороте, не возвращается к нам, и ее приходится дочеканивать, как раньше приходилось постоянно допечатывать десятирублевые банкноты», — рассказал он.

Выпуск обновленных 10-рублевых банкнот планируется начать в 2025 году. Они будут покрыты защитным составом и по прочности не будут уступать полимерным деньгам. Используемая бумага будет обладать антимикробными свойствами, такой материал уже используется при производстве 200-рублевых купюр.