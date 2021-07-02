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Артист Петр Мамонов находится в крайне тяжелом состоянии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Дмитрий Рузов / CC BY-SA 3.0

Супруга актера и музыканта Петра Мамонова сообщила, что госпитализированный с Covid-19 артист находится в тяжелом состоянии.

«Состояние крайне тяжелое, подключили к ИВЛ», — сказала жена Мамонова РБК.

Основателя группы «Звуки Му» 70-летнего Мамонова госпитализировали 27 июня. В четверг его отправили в реанимационное отделение клиники в Коммунарке, которая специализируется на лечении больных коронавирусом.

«У него была температура, мы ее сбили. Когда началось поражение легких, мы в срочном порядке вызвали скорую. Поражение легких 87%, COVID подтвердился», — рассказала супруга артиста.

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Культгид #Светская хроника #Новости COVID19
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