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Перечислены способы охладить квартиру без кондиционера

Источник:
«Говорит Москва»
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Фото: © Sibnet.ru

Дизайнер Светлана Серова назвала способы охладить квартиру в жару без помощи кондиционера, в частности, обратить внимание на шторы, закрывающие окна.

«Окна можно закрывать разными способами. Пленка — понятно, доступно, недорого стоит и быстро. Следует избегать занавесок. Надо избавиться от синтетических тканей, которые нагреваются и отражают солнце. Лучше использовать натуральный лен белого цвета. Можно еще отражающую пленку пришить с другой стороны ткани» — сказала Серова в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, в жару нужно увлажнять помещения. «Убираем все с пола — ковры. Влажная уборка сразу охлаждает квартиру. <…> Если нет дома увлажнителя, можно делать мини водный сад: мы стали высаживать растения прям в воду. Рекомендуют аквариумы, широколистные домашние растения, фикусы», — отметила дизайнер.

Она также посоветовала, что перед сном можно охлаждать постельное белье в холодильнике. Предварительно его следует положить в пакет, чтобы ткань не намокла. Сон в жару могут облегчить шелковые простыни.

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Жизнь #Здоровье #Гео
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