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Сериал «Большое небо» о летчиках из Сибири выходит на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Первым каналом

Сериал «Большое небо» о судьбе двух друзей-летчиков из Сибири стартует на Первом канале в понедельник, 28 июня. Главные роли исполняют Станислав Бондаренко и Алексей Демидов.

«Большое небо» — история о непростой жизни и судьбе двух друзей-летчиков из Сибири. Виктор Чертков — опытный пилот, любимец отряда, но при этом — казанова и весельчак, оказывающий знаки внимания всем симпатичным женщинам, кроме собственной жены, которая работает в местной библиотеке.

Сергей Ющенко — молодой, интеллигентный, подающий надежды пилот, поступивший в отряд к Виктору. Вместе им предстоит пройти множество испытаний в небе и на земле, а также узнать цену настоящей дружбы и любви.

В сериале снялись Станислав Бондаренко, Алексей Демидов, Светлана Смирнова- Марцинкевич, Мария Свирид, Рустам Сагдуллаев, Ирина Ефремова, Тамара Семина, Ирина Темичева и Ольга Балашова. Режиссером проекта выступил Владислав Николаев («Лондонград», «Метод Лавровой»).

Владислав Николаев:
«Это история про любовь, про искренние чувства, про дружбу, про верность и про измену. Про любовные отношения мужчин и женщин, какие они бывают разные и какие они были тогда, в начале 80-х годов»

Факты о «Большом небе»

Съемки на протяжении трех месяцев проходили в Москве, Люберцах, а летные сцены были сняты на взлетно-посадочной полосе в Киржаче Владимирской области.

Актеры готовились к съемкам и испробовали себя в роли вторых пилотов в самолете АН-2, так называемом «кукурузнике».

Действие фильма происходит в Новосибирске. Им стал Горный институт в Люберцах. А столичный антураж начала 80-х годов был найден в районе Измайлово, где сохранились дворы с советскими домами в хорошем состоянии.

Не все летные кадры снимались на земле благодаря хромакею. Эпизоды с актерами на высоте также есть в сериале: киношников выручали маленькие камеры, которые можно было разместить в небольшом самолете.

Рустам Сагдуллаев, исполнивший в сериале одну из основных ролей, сыграл летчика в одном из самых известных советских фильмов: военной драме «В бой идут одни старики».

Сериал «Большое небо» стартует с понедельника в 21.30 на Первом канале.

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