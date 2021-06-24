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Краситель для определения вирусов создали в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ОмГТУ

Омские ученые разработали вещество, которое может подсвечивать скопления вирусных частиц и микробов в тканях человека или в образцах питательной среды.

С помощью нового препарата можно обнаружить даже мельчайшие количества бактерий и вирусов. Краситель стабилен в течение нескольких недель, что достаточно для его использования в лабораториях. Он сопоставим по эффективности с существующими на рынке коммерческими аналогами, но существенно дешевле, сообщила пресс-служба ОмГТУ.

Вещество, по словам исследователей, может стать заменой расходным материалам, которые используются в тест-системах с пероксидазой хрена – ферментом, который наиболее часто применяется в иммуноферментном анализе для поиска микробов и вирусов.

«Иммуноферментный анализ широко используется для определения любых вирусов, включая SARS-CoV-2. Краситель – это лишь один из компонентов такой тест-системы. Сейчас мы пытаемся сделать зонды для определения «окислительного стресса»», – рассказал профессор ОмГТУ Александр Фисюк.

Он пояснил, что иммунная система человека борется с инородными молекулами, патогенами, выделением реактивных форм кислорода, которые разрушают молекулы. Иногда от них страдают здоровые клетки организма.

Процесс повреждения клетки в результате окисления называется окислительным стрессом. Например, при COVID-19 неконтролируемая активация клеток иммунной системы приводит к «цитокиновому шторму» и чрезмерному «окислительному стрессу», что смертельно опасно. Поэтому важно создать клеточные зонды, позволяющие контролировать «окислительный стресс».

Исследованием занимаются ученые ОмГТУ, ОмГУ и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в рамках грантов Российского научного фонда. 

Специалисты планируют модифицировать структуру красителей так, что они будут адаптированы для работы с существующими диагностическими системами. Это позволит максимально быстро заместить зарубежные расходные материалы, применяемые при проведении иммуноферментного анализа.

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