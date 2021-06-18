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Рассчитана стоимость рациона футболистов сборной России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РФС

Житель России будет тратить 2-4 тысячи рублей в неделю на продукты питания, если будет следовать рациону футбольной сборной России, которого они придерживаются на Евро-2020 — стоимость рассчитали аналитики «Сбера».

В среднем по стране недельный набор продуктов для футболиста стоит 2,3 тысячи рублей. На завтрак спортсмен съедает геркулесовую кашу, вареные яйца, хлеб из цельнозерновой муки и сок. На обед футболистам дают суп, мясо с овощами, фрукты и выпечку. Перекус обычно состоит из кисломолочных продуктов, фруктов и выпечки. На ужин — небольшая порция пасты, овощи и фрукты, напитки без сахара.

Ежедневно игроку достаточно 3-3,5 тысячи килокалорий. Но за неделю перед соревновательным матчем тренировок становится больше, их интенсивность повышается, поэтому футболист должен питаться на 5 тысяч килокалорий.

В рацион спортсменов добавляют орехи, оливковое и растительное масла, бобовые и жареное мясо — источники белка и жира. Недельное питание на сборах перед матчем в среднем по стране может уложиться в 3,8 тысячи рублей.

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