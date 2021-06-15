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Эмили Ратаковски посчитали плохой матерью из-за шампанского

Источник:
Sibnet.ru
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Модель и актриса Эмили Ратаковский опубликовала в Instagram серию фотографий со своего дня рождения, чем навлекла гнев своих поклонников. Молодую маму обвини в том, что ребенок для нее всего лишь аксессуар.

На свежих снимках Ратаковски показала, как отдыхает на пляже — кормит грудью малыша и пьет шампанское. В комментариях к посту появились осуждающие высказывания, многих возмутило, что она совмещает алкоголь и кормление грудью.

Вовлеченные в личную жизнь Ратаковски подписчики также решили, что ребенок для модели всего лишь аксессуар, с которым она фотографируется.

Ранее модель обвиняли в том, что она неправильно держит своего ребенка. На одном из снимков она небрежно придерживает трехмесячного сына.

30-летняя Эмили Ратаковски вышла замуж весной 2018 года, спустя всего несколько недель отношений со своим избранником — актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Сын Сильвестр-Аполлон родился у пары 8 марта этого года.

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fargus

«И об этом, конечно, руководители отрасли должны задуматься», — указал Путин. Он то, вообще никаким боком....

pepelmetal

Логика давно покинула это стану...

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

west_nik

От мёртвого осла уши...Газ никто не перекрывает полностью, снизится подача. Да, навара будет меньше....
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