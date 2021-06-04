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Суд запретил депутату Морозову приближаться к Коченевской птицефабрике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центральный районный суд Новосибирска в пятницу избрал меру пресечения обвиняемому в мошенничестве депутату Заксобрания Анатолию Морозову. Ему запретили пользоваться средствами связи, посещать массовые мероприятия, приближаться к зданию Коченевской птицефабрики и общаться с ее сотрудниками.

Морозов возглавляет совет директоров Коченевской птицефабрики. Его задержали накануне по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с грантами Минсельхоза.

«Избрана в отношении обвиняемого Морозова А.В. мера пресечения в виде запрета определенных действий», – сказано в сообщении суда.

Депутату нельзя использовать средства связи, если это не касается суда и следствия, общаться с другими участниками дела, за исключением следователя и адвоката, а также с сотрудниками Коченевской птицефабрики, Коченевского мясокомбината, СК «Опора».

Кроме того, Морозову запретили приближаться ближе чем на 250 метров к зданиям ЗАО Коченевской птицефабрики, Коченевского мясокомбината, СК «Опора», посещать места массового скопления людей. Фигуранта дела освободили из-под стражи в зале суда.

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