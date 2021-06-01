Медведев заявил об усталости России от конфликта с Западом

Россия устала от конфронтации с Западом и эту спираль раскрутили не россияне, заявил лидер «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Не только отдельные люди устали от конфронтации. Я вам больше скажу: мы все устали от конфронтации. А кому это нравится? Никому это не нравится. И мне это не нравится. Уверен, и президенту это не нравится, и другим моим коллегам. Объективно эту спираль конфронтации раскрутили не мы», — сказал Медведев в интервью газете «Коммерсантъ».
По его словам, отношения России с западными странами, в том числе с Соединенными Штатами и государствами Евросоюза, за последние годы катастрофически ухудшились, причем не по инициативе Москвы.
«Но они же все разрушили, сожгли дотла. Я не хочу сказать, что всегда во всем виновата одна сторона, что мы белые и пушистые, а они всегда грязные и плохие. Но в этой ситуации мы точно не были инициаторами такого рода конфронтационной спирали. Но к этому нужно относиться без фатализма. Все можно вернуть», — добавил Медведев.
По его словам, партнеры на Западе «слегка оборзели от своей мощи, особенно после того, как распался Варшавский договор». Отношения России и Запада хуже, чем во времена холодной войны. Такое мнение Медведев объяснил уверенностью партнеров, что «Россией можно пренебрегать».
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