Тимоти Шаламе сыграет Вилли Вонка

Актер Тимоти Шаламе, известный по фильму «Дюна», сыграет главную роль в приквеле «Чарли и шоколадной фабрики».

В центре сюжета новой картины окажется Вилли Вонка — владелец той самой фабрики, про чьи приключения в молодости и поведает лента. Подробности сюжета пока не разглашаются, сообщают СМИ.

За режиссуру отвечает Пол Кинг («Приключения Паддингтона»), который также выступил одним из сценаристов. Вторым оказался соавтор Кинга по «Паддингтону» Саймон Фарнэби — до этого фильм успел сменить четырех сценаристов.

Ранее партию Вилли Вонка на экране воплощали Джин Уайлдер и Джонни Депп. Премьера новой картины намечена на март 2023 года.