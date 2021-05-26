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Тимоти Шаламе сыграет Вилли Вонка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © tchalamet, instagram.com/tchalamet

Актер Тимоти Шаламе, известный по фильму «Дюна», сыграет главную роль в приквеле «Чарли и шоколадной фабрики».

В центре сюжета новой картины окажется Вилли Вонка — владелец той самой фабрики, про чьи приключения в молодости и поведает лента. Подробности сюжета пока не разглашаются, сообщают СМИ.

За режиссуру отвечает Пол Кинг («Приключения Паддингтона»), который также выступил одним из сценаристов. Вторым оказался соавтор Кинга по «Паддингтону» Саймон Фарнэби — до этого фильм успел сменить четырех сценаристов.

Ранее партию Вилли Вонка на экране воплощали Джин Уайлдер и Джонни Депп. Премьера новой картины намечена на март 2023 года.  


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