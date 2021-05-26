Тимоти Шаламе сыграет Вилли Вонка

Актер Тимоти Шаламе, известный по фильму «Дюна», сыграет
главную роль в приквеле «Чарли и шоколадной фабрики».
В центре сюжета новой картины окажется Вилли Вонка —
владелец той самой фабрики, про чьи приключения в молодости и поведает лента. Подробности
сюжета пока не разглашаются, сообщают СМИ.
За режиссуру отвечает Пол Кинг («Приключения Паддингтона»),
который также выступил одним из сценаристов. Вторым оказался соавтор Кинга по
«Паддингтону» Саймон Фарнэби — до этого фильм успел сменить четырех
сценаристов.
Ранее партию Вилли Вонка на экране воплощали Джин
Уайлдер и Джонни Депп. Премьера новой картины намечена на
март 2023 года.