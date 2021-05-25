Вышел трейлер исторической драмы «Седьмая симфония» о Шостаковиче

Новый сериал «Седьмая симфония» расскажет о легендарном исполнении Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде летом 1942 года. Телеканал «Россия» представил первый трейлер исторической драмы.

Сюжет сериала «Седьмая симфония» развернется в Ленинграде во время блокады. «Радиотрансляция концерта из переполненного зала Ленинградской филармонии стала и музыкальным символом блокады Ленинграда, и сильным эмоциональным потрясением, подарившим надежду и укрепившим дух людей», — говорится в синопсисе сериала.

Главные роли в исторической драме исполнили Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Виктория Толстоганова, Дарья Коныжева, Лидия Вележева, Тимофей Трибунцев и другие.

Премьера сериала «Седьмая симфония» режиссера Александра Котта состоится в новом сезоне в эфире телеканала «Россия».