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Вышел трейлер исторической драмы «Седьмая симфония» о Шостаковиче

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой канала «Россия»

Новый сериал «Седьмая симфония» расскажет о легендарном исполнении Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде летом 1942 года. Телеканал «Россия» представил первый трейлер исторической драмы.

Сюжет сериала «Седьмая симфония» развернется в Ленинграде во время блокады. «Радиотрансляция концерта из переполненного зала Ленинградской филармонии стала и музыкальным символом блокады Ленинграда, и сильным эмоциональным потрясением, подарившим надежду и укрепившим дух людей», — говорится в синопсисе сериала.

Главные роли в исторической драме исполнили Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Виктория Толстоганова, Дарья Коныжева, Лидия Вележева, Тимофей Трибунцев и другие.

Премьера сериала «Седьмая симфония» режиссера Александра Котта состоится в новом сезоне в эфире телеканала «Россия».


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