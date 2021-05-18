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Новые технологии пищевого производства разработают в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТПУ

Новая микробиологическая лаборатория, где будут разрабатывать технологии пищевого производства, откроется в Томском политехническом университете, сообщила пресс-служба вуза.

Планируется, что лаборатория будет оборудована в университете к концу года. В нее инвестирует 1,7 миллиона рублей группа компаний «ЭФКО».

«Направления, которые нас интересуют, – это альтернативные белки, синтез жиров и широкое применение биотехнологий, в том числе ферментации в производстве продуктов питания», – рассказал исполнительный директор организации Сергей Иванов.

С помощью нового оборудования политехники будут разрабатывать технологии для получения с помощью бактерий ферментов, использующихся в пищевой промышленности, например, фосфолипазы. Ученые разработают технологии не только для выделения ферментов, но и для их очистки и определения качества.

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Технологии #Наука #Образование #Продукты
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