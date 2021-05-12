План Мишустина: премьер пообещал России «щит и зачистку»

Премьер-министр Михаил Мишустин 12 мая выступил в Госдуме с главным отчетом о работе правительства за 2020 год. Основными темами выступления главы правительства стали коронавирус, поддержка малоимущих семей с детьми, цены на еду, рынок труда и экология. Собрали главные тезисы из выступления премьера.

В ходе доклада перед парламентариями Мишустин отметил, что ценности его кабинета остались прежними — «работать открыто и честно, командой, на результат». При этом он подчеркнул, что его команда получила уникальный опыт в условиях пандемии, в результате стало возможным ставить перед чиновниками максимально сложные цели.

Россия получит «санитарный щит»

2021 год должен стать переломным в победе над коронавирусом. Правительство рассчитывает, что до конца года в стране будет сформирован коллективный иммунитет. По словам Мишустина, Россия является одной из ведущих биотехнологических держав, благодаря чему стало возможным создание мощного «санитарного щита».

Из-за пандемии государство пересмотрело свои приоритеты и приступило к развертыванию общенациональной системы биологической безопасности. Она позволит делать тесты на выявление болезни максимум за четыре дня, а также гарантирует быстрое создание и производство любых вакцин.

Государство поддержит родителей

Власти поддержат все семьи с детьми. В пандемию выплаты получила каждая вторая семья, на поддержку граждан государство направило более 2,5 триллионов рублей, что превышает 10% бюджета страны, рассказал Мишустин. В 2021 году антикризисные меры по поддержке семей будут продолжены.

Так, с 1 июля начнутся специальные выплаты малообеспеченным беременным женщинам. Родителям-одиночкам с низкими доходами дадут деньги с 1 июля — на ребенка 8-16 лет выплатят в среднем по 5600 рублей. По 10 тысяч рублей выплатят всем семьям, где есть будущие первоклассники. Еще Родителям оплатят половину стоимости путевки для детей в летний лагерь.

Власти повысят занятость

Правительство приняло целый ряд мер поддержки бизнеса и занятости. Бизнес получает гранты на выплаты зарплат, льготные кредиты в обмен на сохранение персонала, льготы по налогам и страховым платежам, субсидии пострадавшим отраслям. Благодаря мерам поддержки рынок труда вернулся к докризисным показателям в 17 из 85 регионов.

В 2021 году программа поддержки будет продолжена. В частности, российскому малому и среднему бизнесу спишут по программе льготных ссуд около 430 миллиардов рублей, которые выделялись под 2% на поддержку занятости с 1 июня 2020 года. Благодаря программе удалось сохранить около 5,5 миллиона рабочих мест.

Цены на продукты «заморозят»

Государство сохранит курс на сдерживание цен на продукты. По словам Мишустина, еда подорожала из-за ускорения мировой инфляции, что объясняется макроэкономической нестабильностью в результате пандемии коронавируса. «Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми», — отметил премьер.

Премьер-министр Михаил Мишустин Фото: © пресс-служба Госдумы

Глава правительства подчеркнул, что у властей «достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе». Для сдерживания цен будут применяться экономические инструменты — в частности, долгосрочные компенсационные механизмы, снижающие зависимость внутренних цен от мировых.

Курс на внутренний туризм

Правительство продлило до конца года программу туристического кешбэка, запущенную по поручению президента Владимира Путина в условиях, когда многие граждане не могли поехать на отдых за границу. Она предусматривает частичный возврат денег за отдых внутри России. На сегодня россияне вернули себе по этой программе около 4 миллиардов рублей.

Также утвержден национальный проект, направленный на развитие внутреннего туризма, чтобы россияне могли путешествовать по стране с комфортом и по доступным ценам. Мишустин отметил, что это поможет регионам создать рабочие места в самых разных отраслях, сберечь уникальные национальные памятники и здравницы.

Россию ждет «генеральная зачистка»

Россия станет чище — в стране начнут развивать экономику замкнутого цикла, стимулировать бизнес к отказу от продукции, которая не подлежит переработке, чтобы сократить лишнюю упаковку. К 2030 году 85% всех упаковок должны быть экологичными. Также к этому сроку планируется двукратно снизить ежегодные объемы захоронения отходов.

Кабинет министров подготовит закон об ответственности владельцев компаний за вред экологии, который обяжет собственников предприятий нести ответственность за ликвидацию ущерба. Кроме этого, власти намерены провести в стране «генеральную уборку» — ликвидировать все незаконные свалки, старые скважины, убрать затонувшие корабли.