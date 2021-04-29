Ограждение психбольницы рухнуло в Новосибирске

Кирпичная стена рухнула на территории психиатрической больницы на Владимировской улице в Новосибирске, сообщила общественная организация «Гражданский патруль». Проверки проводят Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия и СУ СКР по Новосибирской области.
По словам руководителя общественной организации Ростислава Антонова, в ночь на четверг на территории медучреждения, расположенного в историческом комплексе начала ХХ века «Красные казармы», рухнула одна из кирпичных стен. Была уничтожена вся лицевая сторона ограждения на улице Владимировской, кирпичи завалили газон и пешеходный проход на протяжении всего здания.
«Днем по этому маршруту ходит большой поток людей, в том числе дети и пожилые люди. Высота и тяжесть упавшей стены могли причинить вред их здоровью. То, что происшествие произошло ночью, большая удача. Другой вопрос, почему это в принципе произошло, кто должен был предупредить разрушение исторического комплекса», – сказал Антонов.
Общественник обратился в государственную инспекцию по охране ОКН и правительство области. О начале доследственной проверки также сообщило СУ СКР по Новосибирской области.
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jeryakobПрямо тянет процитировать солнцеликого. Кто как обзывается, сам так называется)
Иркут 69А кто это, Медведев...? И почему нам необходимо знать о мнении какого то невнятного человечка, сидящего...