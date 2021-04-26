Актера Александра Паля заподозрили в избиении экс-хоккеиста

Актер Александр Паль и его двое друзей подозреваются в избиении бывшего хоккеиста молодежного ХК ЦСКА Кевина Антипова в центре Москвы.

«В полицию поступило заявление от бывшего хоккеиста молодежного состава ЦСКА Кевина Антипова, в котором он сообщил, что трое неизвестных напали на него в центре Москвы и избили. По словам пострадавшего, среди них был актер Александр Паль», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным источника, у пострадавшего переломы на лице, также поврежден глаз. Возбуждено дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).

По данным РЕН ТВ, полиция опросила двоих подозреваемых, в том числе Паля. Они отказались от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51.

32-летний Паль является одним из самых знаменитых российских актеров. На его счету роли в таких проектах, как «Горько!», «Ёлки 1914», «Парень с нашего кладбища», «Хороший мальчик», «Про любовь. Только для взрослых», «Толя-робот», «Глубже!», «Верность» и «Никто».

25-летний Антипов играл за ряд североамериканских клубов (среди них нет команд НХЛ), а также в российских Молодежной хоккейной лиге и Высшей хоккейной лиге. Кроме того, хоккеист выступал за юниоров ЦСКА. По информации спортивных СМИ, с 2016 года он не числится в профессиональных командах.