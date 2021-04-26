Павел Прилучный запустил флешмоб военной песни «Любимый город»

Актер Павел Прилучный, исполнивший главную роль в фильме «Девятаев», запустил песенный флешмоб. Любой, кто перепоет песню «Любимый город», сможет стать частью патриотичного ролика ко Дню Победы.

Чтобы принять участие во флешмобе, нужно записать на видео исполнение песни Марка Бернеса «Любимый город» и выложить в Instagram с хэштегом «споемвместе».

Каждый день на сайте фильма «Девятаев» будет появляться новая версия клипа, куда попадут видео с исполнением песни, записанные пользователями Сети и знаменитостями. Ко Дню Победы создатели фильма выпустят видео, куда включат фрагменты лучших пользовательских и звездных каверов.

Одним из первых кавер на песню записал Павел Прилучный. В фильме «Девятаев» его герой постоянно напевает «Любимый город».

«Она (песня) становится символом веры в то, что он вернется на родину, домой, в любимый город. После просмотра "Девятаева" ее невозможно не напевать, в ней есть что-то близкое и понятное каждому», — сказал Прилучный.