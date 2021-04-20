Петров с чужим голосом в роли Есенина вызвал споры в Сети

Будущие зрители фильма «Декабрь» про Сергея Есенина развернули в комментариях к тизеру жаркую дискуссию об Александре Петрове, который сыграет поэта. Многих возмутила переозвучка актера.

Фильм режиссера Клима Шипенко «Декабрь» рассказывает о побеге Сергея Есенина из СССР за границу. Сбежать из страны поэту помогает его возлюбленная танцовщица Айседора Дункан.

В первом тизере зрители заметили, что Петрова переозвучили. Некоторые даже предположили, что в фильме Есенин будет говорить голосом Петра Федорова. Этот факт добавил негатива в адрес Петрова — его считают недостойным роли Есенина.

Другие пользователи Сети пожаловались в комментариях, что больше не могут видеть одних и тех же актеров на экране. К «одним и тем же» отнесли не только Петрова, но и Данилу Козловского.

В фильме «Декабрь» из известных артистов также снялись Кристина Асмус, Александр Самойленко, Владимир Вдовиченко, Андрей Мерзликин. Картина выйдет в прокат в декабре этого года.