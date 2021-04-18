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Песков рассказал о любви Путина к Сибири

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин «прикипел душой к Сибири» и действительно любит этот регион, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«С другой стороны, он бывает и на Дальнем Востоке, он любит Сочи, любит Красную Поляну. И Крым любит. Поэтому в этом плане у него пристрастия по широкой географии, но, действительно, на несколько дней предпочитает все-таки уединяться в Сибири», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, иногда Путина пытаются отговорить от опасных путешествий, таких как морская прогулка к китам на Камчатке или полет со стерхами. «Но он последователен вот в этих хобби», — подчеркнул пресс-секретарь.

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В конце марта президент провел выходные в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу — по словам Пескова, в тувинской тайге, где они управляли вездеходом и гуляли. В 2019-м, за несколько дней до своего 67-летия, президент также был в тайге.

Путин побывал в Сибири в августе 2017 года. В 2014 году в день рождения он впервые взял выходной и улетел в сибирскую тайгу.

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