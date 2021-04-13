Россиянка извалялась обнаженной в грязи ради эффектного кадра

Российский фотограф Эва Милконская опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой модель лежит обнаженной посреди грязи.

Откровенный снимок Милконская сделала на дороге из сельского поселения Богородское в село Куюки. Девушка в кадре лежит в грязной колее без одежды, при этом до самого горизонта вокруг простирается грязь.

Фотограф уточнила, что съемка заняла всего пять минут. Однако после завершения фотосессии ей пришлось обтянуть салон автомобиля пленкой, чтобы усадить туда грязную девушку. Она также подчеркнул, что модель была готова к таким экстремальным съемкам.

Подписчики Милконской оценили необычную работу — большинство комментаторов отметили, что у фотографа удался «цепляющий образ», символизирующий национальные особенности России.