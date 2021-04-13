Новосибирский фильм «Долгая дорога домой» выйдет в широкий прокат

Мистический фильм «Долгая дорога домой», снятый в Новосибирской области местными кинематографистами, выходит в широкий прокат 22 апреля. В сюжет вошли реальные истории из жизни.
В центре сюжета 30-летний Сергей, который работает на стройке разнорабочим и живет с родителями. Однажды ему снится сон, где его друга зовет покойный отец. Проснувшись, герой узнает, что друг найдет мертвым. После этого события жизнь Сергея меняется. Героя и его близких начинает преследовать мистические события, с которыми им всем придется разобраться.
Фильм «Долгая дорога домой» получил прокатное удостоверение в декабре 2017 года, после чего принял участие более чем в 26 международных кинофестиваля по всему миру, на некоторых из них получил призы в номинациях «Лучший художественный фильм», «Лучший сценарий», «Лучший саундтрек».
Интересные факты
- Фильм снят по мотивам одноименного романа Анатолия Пасичника «Долгая дорога домой»
- При написании музыки к фильму режиссер сотрудничал с экс-вокалистом группы «Ария» Артуром Беркутом. В финальных титрах звучит песня Артура Беркута «Крыльев взмах»
- Многие участники актерского состава приезжали за несколько сотен километров, чтобы принять участие в съемках
- Съемки проходили в Новосибирской области
- Около 40 % сцен, описанных в фильме, имели место быть в реальной жизни. Они вплетены в сюжетную линию, но сохранили правдивость
Мистика и реальность
В фильме есть мистическая сцена сна Сергея, где к его другу Валентину во сне приходит покойный отец и зовет его с собой, а на утро друга находят мертвым (по сюжету он захлебнулся во сне рвотными массами).
На самом деле автору книги и режиссеру действительно приснился подобный сон, подробно описанный в книге и фильме. Только в данном сне покойный отец приходил не к его, а к парню из соседнего класса школы, где учился режиссер.
На следующее утро школьника нашли мертвым на улице зимой (он замерз на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения, не дойдя до своего дома). А его отец действительно был мертв до этого уже несколько лет. До этого Анатолий близко никогда не общался ни с этим парнем, ни с членами его семьи.
ponhik78Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))
gorec79Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...
slavayninтак вот кто чёрное море выкопал.
correctorПадают остатки ненавистного совка ! Зато кока колу можно пить 3 раза в день и джинсы с английскими...