НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Германия потребовала объяснить, зачем Россия передвигает войска

Источник:
ТАСС
401 3
Фото: © Кузьмин Виталий

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия должна объяснить передвижения своих войск у границ с Украиной.

«Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», — приводит заявление Крамп-Карренбауэр.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании российских сил вдоль границы с Украиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что российская армия имеет полное право передвигаться по территории своей страны, как считает нужным. Другие государства это интересовать не должно, отметил он.

Еще по теме
Кремль увидел в действиях Киева угрозу войны
США заявили о сосредоточении российских войск у границ Украины
США обвинили в создании биологического оружия у границ России
Пентагон потребовал от России прояснить намерения по Украине
смотреть все
Оборона #Военная политика #Армия #Мир #Говорят о России
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новые прямые рейсы из Новосибирска появятся летом
Красноярский ТЦ эвакуировали из-за возгорания
Шланг сбил с ног пожарного и бабушку в Томске. ВИДЕО
Три человека за сутки погибли в горящих домах Забайкалья
Самое популярное
Игра Grand Theft Auto V получила фотореалистичную графику
Разгоняем Windows 10: как включить максимальный режим
Стоянку с новыми грузовиками из 90-х нашли в России
Законопроект о снижении пенсионного возраста внесли в Госдуму
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

В РФ буквально все неоправдано дешево для "носителя суверенитета и единственного источника власти" (с)!

CaRdan

Очередной эффективный менеджер дурачек

Иркут 69

Сразу виден государственный подход. Нехай население переходит на лучины... 👆Электричество должно стать...

Pavel L.

45 за киловатт!!!!??? Это же какую траву курить нужно? За такое только расстрел публичный!
Sibnet.Ru