Германия потребовала объяснить, зачем Россия передвигает войска

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия должна объяснить передвижения своих войск у границ с Украиной.

«Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», — приводит заявление Крамп-Карренбауэр.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании российских сил вдоль границы с Украиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что российская армия имеет полное право передвигаться по территории своей страны, как считает нужным. Другие государства это интересовать не должно, отметил он.