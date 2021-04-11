Отношение людей к соцсетям оказалось похоже на дрессировку крыс

Ученые выяснили, что использование социальных сетей подчиняется схеме «обучение — вознаграждение», по которой дрессируют животных. Оказалось, что люди также следуют ей, стремясь получить лайки.

Исследователи провели параллели между тем, как реагируют крысы, когда получают еду в качестве поощрения за обучение, и тем, как люди относятся к лайкам.

«Результаты могут помочь нам разобраться в том, почему социальные сети начинают доминировать в повседневной жизни многих людей. А также подсказать, как можно решить проблему их чрезмерного использования», — приводит Naked Science слова профессора Нью-Йоркского университет Дэвид Амодио.

Оказалось, что действия людей в соцсетях напоминают поведение, демонстрируемое крысами в ящике Скиннера — приборе, который используют для изучения поведения животных.

Активно ведя страницы в соцсетях, пользователи следуют тем же принципам, что и животные, которые чаще нажимают на ручки и рычаги во время экспериментов, желая получить больше лакомств, доказали ученые.