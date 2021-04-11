НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Отношение людей к соцсетям оказалось похоже на дрессировку крыс

Источник:
Naked Science
262 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученые выяснили, что использование социальных сетей подчиняется схеме «обучение — вознаграждение», по которой дрессируют животных. Оказалось, что люди также следуют ей, стремясь получить лайки.

Исследователи провели параллели между тем, как реагируют крысы, когда получают еду в качестве поощрения за обучение, и тем, как люди относятся к лайкам.

«Результаты могут помочь нам разобраться в том, почему социальные сети начинают доминировать в повседневной жизни многих людей. А также подсказать, как можно решить проблему их чрезмерного использования», — приводит Naked Science слова профессора Нью-Йоркского университет Дэвид Амодио.

Оказалось, что действия людей в соцсетях напоминают поведение, демонстрируемое крысами в ящике Скиннера — приборе, который используют для изучения поведения животных.

Активно ведя страницы в соцсетях, пользователи следуют тем же принципам, что и животные, которые чаще нажимают на ручки и рычаги во время экспериментов, желая получить больше лакомств, доказали ученые.

Еще по теме
Ученые объяснили, почему люди не падают после спотыкания
Раскрыт секрет чувствительных к холоду зубов
Илон Маск показал играющую на компьютере обезьяну
Археологи нашли древний затерянный Золотой город
смотреть все
Технологии #Наука #Соцсети
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новые прямые рейсы из Новосибирска появятся летом
Красноярский ТЦ эвакуировали из-за возгорания
Шланг сбил с ног пожарного и бабушку в Томске. ВИДЕО
Три человека за сутки погибли в горящих домах Забайкалья
Самое популярное
Игра Grand Theft Auto V получила фотореалистичную графику
Разгоняем Windows 10: как включить максимальный режим
Стоянку с новыми грузовиками из 90-х нашли в России
Законопроект о снижении пенсионного возраста внесли в Госдуму
Обсуждение (1)
Отношения
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
67
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
47
Кремль отказал Навальному в тюремных привилегиях
41
Кремль увидел в действиях Киева угрозу войны
41
Эрдоган выступил за возврат Крыма Украине и ее вступление в НАТО
40
Американский флот зайдет в Черное море
Sibnet.Ru