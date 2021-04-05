Что посмотреть в апреле: новые сериалы от Netflix и НВО

Зарубежные студии весной продолжают радовать новинками. В апреле зрителя ждет несколько премьер от НВО и Netflix в самых разных разных жанрах — от фантастики до экранизации реальных событий.

ПРЕМЬЕРЫ ОТ НВО

Мастер сериальных шедевров НВО сделал ставку на женские персонажи, судьба которых будет развиваться в фантастических триллерах и детективах.

«Игрушка для взрослых», с 2 апреля

О чем: Страшный сон для любого человека реализуется в судьбе Хейзел Грин. Она сбегает от мужа-миллиардера Байрона Гоголя, который буквально одержим ею. Но избавиться от навязчивого супруга будет задачей со звездочкой — он вживил ей в мозг чип.

Теперь муж может отслеживать местонахождения, и даже мысли и чувства женщины. Сможет ли героиня получить свободу или эту пару разлучит только смерть?

Для кого: Для всех, кому интересны проблемы семейных отношений, влияния новых технологий на жизнь, и кто не приемлет несвободу.

«Невероятные», с 12 апреля

О чем: Загадочное событие пробуждает необычные способности в жительницах Лондона в 1896 году. Одни видят будущее, другие управляют огнем. Эти способности пугают окружающих и церковь начинает хоту на «ведьм». Но сами одаренные дамы не хотят покорно ждать казни и создают сообщество, которое борется за свои права.

Для кого: Для тех, кто готов увидеть супергероинь в исторических нарядах. Это полностью фантастическая история, в которой не надо искать исторической правды.

«Мейр из Исттауна», с 19 апреля

О чем: Детектив в маленьком городке расследует жестокое убийство. Но ее собственная жизнь рассыпается, она считает себя неудачницей и не уверена, что справится с расследованием.

сериал «Мейр из Исттауна» Фото : © кадр из видео

Для кого: Для поклонников Кейти Уинслет, она играет главную роль. Также для любителей детективов, атмосферы маленьких городков, где за ширмой спокойствия скрываются чудовищные тайны.Меткий при выборе популярных историй Netflix в апреле предложил зрителям три крупные премьеры разного профиля. Это экранизация фантастической книги Ли Бардуго, вдохновленной российской империей, история жесткого убийцы, основанная на реальных событиях и семейная комедия.

ПРЕМЬЕРЫ ОТ NETFLIX

«Змей», с 3 апреля

О чем: Триллер на основе реальных событий о серийной убийце Шарле Собрадже. Он нападал на западных туристов, обычно хиппи в Непале, Таиланде и Индии в 1970-х годах. Его вместе с сообщницей долго не могли поймать.

Для кого: Для тех, кто обожает истории о серийных маньяках, предпочитает, когда в основе ленты лежат реальные события, хочет пощекотать нервы.

«Папа, перестань меня позорить!», с 14 апреля

О чем: Оскароносный актер Джейми Фокс в роли отца-одиночки и владельца косметического бизнеса. Он пытается совладать со своей дочерью подростком. По словам актера, сериал навеян его собственным опытом. Юмор в сериале постарались сделать актуальным. Там есть и узкие джинсы и «видео в TikTok».

Для кого: Кто хочет расслабиться после работы. За сюжетом следить не надо, но можно сравнить, чем американские шутки отличаются от наших.

«Тень и кость», с 23 апреля

О чем: Алина Старкова живет в вымышленной стране Равка. В ней есть люди, владеющие магией, их называют гришами. Однажды Алина оказывается в Тенистом каньоне, который разделяет страну на две части. Внутри каньона живут ужасные чудовища.

Выясняется, что Алина имеет дар гришей — притягивает свет. Могущественный Дарклинг — глава элитной армии гришей планирует вместе с Алиной уничтожить каньон и добиться воссоединения страны.

Для кого: Для поклонников творчества Бардуго, любителей фантастики, кого не воротит от нелогичных отсылок к российской империи, в том числе странных названий и имен.