Эколог и климатолог описали новую угрозу для России

Урожайность значительно снизится в России из-за климатических изменений, это приведет к негативным экономическим последствиям, но страна еще может принять срочные меры, чтобы избежать проблем, заявили эколог и климатолог.

«Огромные усилия и инвестиции в повышение продуктивности сельскохозяйственных культур уже не компенсируют потери от участившихся засух», — рассказал директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Сафонов «Газете.ru». С неблагоприятными явлениями климата перестали справляться даже новые технологии и генная инженерия.

Он добавил, что климатические проблемы касаются и России. С одной стороны, с 1990 года урожайность в стране растет, однако в 2010 и 2012 годах из-за засух аграрии лишились 33% и 25% урожая зерна. Природные катаклизмы все еще вредят сельскому хозяйству, уничтожая угодья и урожаи. Специалист не исключил, что к 2040 году из-за климатических изменений урожайность может снизиться на 20%.

Значительный рост количества засух уже зафиксирован в Нижнем Поволжье, подчеркнул директор программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин. Это связано с глобальным потеплением, отмечает эксперт. Пока прогнозы говорят, что с годами ситуация только ухудшится.

По мнению Кокорина, для этих целей нашей стране следует внедрять новые технологии в сельском хозяйстве и использовать новые культуры. Он также отметил, что ситуация для России будет в целом нормальной, если все страны выполнят свои обещания по снижению выбросов углерода.