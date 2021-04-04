НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Эколог и климатолог описали новую угрозу для России

Источник:
Sibnet.ru
475 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Урожайность значительно снизится в России из-за климатических изменений, это приведет к негативным экономическим последствиям, но страна еще может принять срочные меры, чтобы избежать проблем, заявили эколог и климатолог.

«Огромные усилия и инвестиции в повышение продуктивности сельскохозяйственных культур уже не компенсируют потери от участившихся засух», — рассказал директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Сафонов «Газете.ru». С неблагоприятными явлениями климата перестали справляться даже новые технологии и генная инженерия.

Он добавил, что климатические проблемы касаются и России. С одной стороны, с 1990 года урожайность в стране растет, однако в 2010 и 2012 годах из-за засух аграрии лишились 33% и 25% урожая зерна. Природные катаклизмы все еще вредят сельскому хозяйству, уничтожая угодья и урожаи. Специалист не исключил, что к 2040 году из-за климатических изменений урожайность может снизиться на 20%.

Значительный рост количества засух уже зафиксирован в Нижнем Поволжье, подчеркнул директор программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин. Это связано с глобальным потеплением, отмечает эксперт. Пока прогнозы говорят, что с годами ситуация только ухудшится.

По мнению Кокорина, для этих целей нашей стране следует внедрять новые технологии в сельском хозяйстве и использовать новые культуры. Он также отметил, что ситуация для России будет в целом нормальной, если все страны выполнят свои обещания по снижению выбросов углерода.

Тема: Климатические войны
Виды облаков и их значение. ФОТО
Ученых встревожило беспрецедентное замедление Гольфстрима
Климатолог объяснил аномально холодную зиму
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
смотреть все
Жизнь #Гео #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самолет японской авиакомпании экстренно сел в Красноярске
Ермакович собирает деньги для экспедиции на байдарке по Сибири
«Авангард» обыграл «Ак Барс» в первой игре финала «Востока»
Викинги и горячие полицейские спустились со склона в Шерегеше
Самое популярное
Стартовали продажи процессоров Intel нового поколения
Власти назвали «справедливую» цену на бензин
Госдеп раскритиковал Россию за «существенные нарушения» прав человека
Энтузиаст заставил майнить биткоины приставку Game Boy
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
52
Песков раскрыл пристрастия Путина в еде
38
Россияне признали Путина самым красивым мужчиной
36
Госдеп нашел в России «существенные нарушения» прав человека
35
Навальный отверг предложенное лечение
29
Путин раскритиковал «дикий капитализм»
Sibnet.Ru