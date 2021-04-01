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Трейлер «Милиционера с Рублевки» про молодого Яковлева появился в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Сериал про молодость Володи Яковлева из «Полицейского с Рублевки» выйдет 12 апреля на ТНТ. Создатели проекта выложили в Сеть первый трейлер, который уже полон шуток и атмосферы лихих 90-х.

Приквел «Полицейского с Рублевки» будет называться «Милиционер с Рублевки». Роль молодого Яковлева исполнит актер Артем Сучков, но озвучит Сергей Бурунов.

Актер Артем Сучков:
«Играть молодого Яковлева оказалось довольно энергозатратно. Он импульсивен, экспрессивен, неуравновешен. Во время съёмок смеялись много, но чаще всего над ситуациями внутри сценария».

Вторая главная роль досталась Ольге Виниченко, которая сыграет Марью Гудкову. В оригинальном сериале Гудкова была крайне комичным персонажем, который имеет много связей, но при этом глуповата и раскрывает преступления самым нелепым способом.

«Милиционер с Рублевки» будет состоять из восьми серий. В нем зрителям покажут, как Володя Яковлев в 1994 году выпускается из высшей школы милиции и устраивается на работу простым оперуполномоченным в отдел на территории Барвихи. Его напарницей становится Гудкова. Герои сразу окунаются в преступный мир лихих 90-х.

Судя по минутному трейлеру, «Милиционер» полностью сохранит атмосферу и настроение «Полицейского». В герое Артема Сучкова легко читается Яковлев Бурунова — это дает надежду зрителям, что проект будет таким же смешным, как оригинальный.

Приквел продюсировали Илья Куликов, Валерий Федорович и Евгений Никишов, работавшие над сериалом и фильмами по вселенной «Полицейского с Рублёвки». Режиссером приквела стала Полина Ануфриева, для которой «Милиционер с Рублёвки» — первый проект в фильмографии.

Сериал «Милиционер с Рублевки» будет выходить в 21.00 с 12 апреля на канале ТНТ.

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