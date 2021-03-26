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Путин предложил расширить туристический кэшбек

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос расширения туристического кэшбэка для школьников и студентов. Глава государства поручил предусмотреть для них круглогодичный «щадящий» тариф.

«Первое, что нужно сделать — расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий — так его назовем — кэшбек действовал круглый год. Второе — надо для этой категории увеличить этот кэшбек», — сказал Путин.

Президент также отметил, что программа туристического кэшбека не действует в период школьных и студенческих каникул. «Как раз в каникулярный период — июль там, август — это не работает, а нужно, чтобы работало», — подчеркнул он.

Программа туристического кэшбека предполагает возврат туристам 20% стоимости отдыха по России, но не более 20 тысяч рублей за одну поездку. На продление программы государство выделило 2 миллиарда рублей.

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Политика #Россия #Туризм
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