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Мишустин поручил легализовать гостевые дома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил отрегулировать деятельность гостевых домов, сообщается на сайте правительства. Поручение премьер-министр дал по итогам рабочей поездки в Республику Алтай.

«Это позволит легализовать использование строений, расположенных на землях индивидуального жилищного строительства, в качестве гостиниц», — указывается в правительственном сообщении.

1 октября 2020 года в России вступил в силу закон, запрещающий организацию гостиниц в многоквартирных домах, из-за чего формат гостевых домов оказался вне правового поля, несмотря на свою популярность.

В ходе визита на Алтай Мишустин также поручил подготовить предложения по льготному кредитованию для тех компаний, которые планируют строить в регионе трехзвездочные гостиницы.

Кроме этого, будет проработан вопрос строительства базовых станций мобильной связи рядом с крупными туристическими объектами, которые должны помочь в задаче снятия инфраструктурных ограничений региона.

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