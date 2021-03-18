Мишустин поручил легализовать гостевые дома

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил отрегулировать деятельность гостевых домов, сообщается на сайте правительства. Поручение премьер-министр дал по итогам рабочей поездки в Республику Алтай.

«Это позволит легализовать использование строений, расположенных на землях индивидуального жилищного строительства, в качестве гостиниц», — указывается в правительственном сообщении.

1 октября 2020 года в России вступил в силу закон, запрещающий организацию гостиниц в многоквартирных домах, из-за чего формат гостевых домов оказался вне правового поля, несмотря на свою популярность.

В ходе визита на Алтай Мишустин также поручил подготовить предложения по льготному кредитованию для тех компаний, которые планируют строить в регионе трехзвездочные гостиницы.

Кроме этого, будет проработан вопрос строительства базовых станций мобильной связи рядом с крупными туристическими объектами, которые должны помочь в задаче снятия инфраструктурных ограничений региона.