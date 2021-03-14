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Экс-президент Украины допустил начало большой войны в Донбассе

Источник:
ТАСС
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Фото: © OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Бывший президент Украины, ныне глава украинской делегации по урегулированию конфликта на востоке страны Леонид Кравчук допустил возникновение широкомасштабного конфликта в Донбассе.

Он возложил ответственность за возможное обострение в Донбассе на российские власти. По словам Кравчука, масштабный конфликт возможен, «если Россия не остановится в своих аппетитах».

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«Убежден, что США должны участвовать в этом вопросе, так как конфликт в Донбассе — это не только украинский и европейский вопрос, это вопрос возможного широкомасштабного конфликта», — цитирует ТАСС Кравчука.

В пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг информацию о подготовке украинских военных к наступлению в Донбассе. 



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