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Россиян обяжут самостоятельно эвакуироваться из зоны ЧС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Красноярского края

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который обязывает граждан эвакуироваться с территории, где объявлена чрезвычайная ситуация.

Согласно опубликованному на сайте парламента документу, граждане РФ обязаны «эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий».

Соответствующая норма вводится в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Документ также расширяет круг органов власти, имеющих право принимать решение о начале эвакуации.

Закрепить за гражданами такую обязанность решено «с учетом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера», уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Правительство также намерено обязать федеральные органы исполнительной власти на безвозмездной основе предоставить МЧС постоянный доступ к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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WSG0600-164-164

Враги не стесняются, что продались США, пора на всех закупить ледорубы, как при Сталине.

Dimank

Ну, ну. Сказочница. Давление там нашла. Это у неё давление есть - надо западные советы отрабатывать

Alexander222

Может нынешнему "руководству" страны стоит задуматься о том, что, не цены стали высокими, а доходы населения...

Uynachalnica

Попользовались и хватит! Опять челобитные на поклон нести пора, а то размечтались ужо про то, что справки...
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