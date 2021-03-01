Россиян обяжут самостоятельно эвакуироваться из зоны ЧС

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который обязывает граждан эвакуироваться с территории, где объявлена чрезвычайная ситуация.

Согласно опубликованному на сайте парламента документу, граждане РФ обязаны «эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий».

Соответствующая норма вводится в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Документ также расширяет круг органов власти, имеющих право принимать решение о начале эвакуации.

Закрепить за гражданами такую обязанность решено «с учетом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера», уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Правительство также намерено обязать федеральные органы исполнительной власти на безвозмездной основе предоставить МЧС постоянный доступ к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.