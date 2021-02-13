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Семилетний мальчик спел «Группу крови» Цоя и покорил жюри «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Первым каналом

Семилетний Мирон Проворов открыл своим выступлением восьмой сезон проекта «Голос. Дети». Мальчик спел сразу две песни.

На слепых прослушиваниях Мирон Проворов исполнил песню группы «Жуки» — «Батарейка». Мальчик сам аккомпанировал на гитаре. Сначала к нему развернулась Светлана Лобода, за ней следом — Баста, ближе к концу выступления повернулся Егор Крид.

Наставники заинтересовались умением ребенка играть на гитаре и попросили сыграть и спеть что-то еще. Мирон Проворов спел «Группу крови» Виктора Цоя.

«Ничего себе», — воскликнула Лобода, как только Мирон запел. Другие наставники одобрительно кивали головой. А зал начал аплодировать в такт песне.

Участник детского «Голоса» признался, что музыкальный вкус в него воспитал папа. Когда пришло время выбирать, Мирон сказал: «Я хочу к Светлане Сергеевне» и стал первым участником команды Лободы.

Мирон Проворов ранее уже появлялся на телевидении. В январе 2020 года он принял участие в программе «Лучше всех» — шоу Максима Галкина, где дети со всей России демонстрируют свои таланты. А осенью ребенок прошел отбор для съемок в документальном фильме о космосе.

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