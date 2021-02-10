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Паралимпийская чемпионка из Приангарья стала героиней ролика Toyota

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Паралимпийская чемпионка по плаванию, уроженка Братска Джессика Лонг (Татьяна Кириллова) стала героиней рекламного ролика компании Toyota, где за минуту показали необычную историю жизни спортсменки.

Джессика Лонг (урожденная Татьяна Кириллова) родилась в Братске в 1992 году. Мать бросила девочку из-за того, что у той не было нескольких костей ног. В год Таню удочерила американская семья, впоследствии малышке пришлось ампутировать ноги. На протезах Джессика научилась хорошо плавать и стала чемпионкой. В 2013 году она встретилась с биологическими родителями. У них родилось еще трое детей, одна из которых страдает ДЦП.

В видео Toyota показана история усыновления Джессики. По сюжету будущая приемная мать ищет ребенка, по телефону ей говорят, что есть девочка в Сибири, но ее жизнь будет сложной из-за болезни. Это не смущает американскую семью. История обыгрывается на фоне плывущей спортсменки.

Видеоролик Toyota опубликован на YouTube. К моменту публикации новости он набрал уже более 800 тысяч просмотров.

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jeryakob

а еще оффшоры мешают , дворцы , яхты и зарплаты 5 млн в месяц

Maniac.

у нас в Алтайском крае это очень приличная зарплата.

all busy

"При этом большинство россиян считают, что для комфортной жизни после выхода на пенсию им потребуется...

DYNAMO7294

Видать демографическая ситуация в путенской россии совсем катастрофическая! Раз даже едросы такие меры...
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