Паралимпийская чемпионка из Приангарья стала героиней ролика Toyota

Паралимпийская чемпионка по плаванию, уроженка Братска Джессика Лонг (Татьяна Кириллова) стала героиней рекламного ролика компании Toyota, где за минуту показали необычную историю жизни спортсменки.

Джессика Лонг (урожденная Татьяна Кириллова) родилась в Братске в 1992 году. Мать бросила девочку из-за того, что у той не было нескольких костей ног. В год Таню удочерила американская семья, впоследствии малышке пришлось ампутировать ноги. На протезах Джессика научилась хорошо плавать и стала чемпионкой. В 2013 году она встретилась с биологическими родителями. У них родилось еще трое детей, одна из которых страдает ДЦП.

В видео Toyota показана история усыновления Джессики. По сюжету будущая приемная мать ищет ребенка, по телефону ей говорят, что есть девочка в Сибири, но ее жизнь будет сложной из-за болезни. Это не смущает американскую семью. История обыгрывается на фоне плывущей спортсменки.

Видеоролик Toyota опубликован на YouTube. К моменту публикации новости он набрал уже более 800 тысяч просмотров.