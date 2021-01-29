Вузам разрешили вернуться к очным занятиям с 7 февраля

Министр образования и науки России Валерий Фальков разрешил начать очные занятия в вузах с 7 февраля с учетом эпидемической обстановки в каждом регионе.

«Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций высшего образования по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации», — приводит ТАСС приказ министра.

Вузам, которые не подчиняются Минобрнауки, также рекомендуется вернуть очные занятия исходя из эпидемической ситуации. Приказ вступает в силу с 7 февраля 2021 года.

Согласно документу, руководители вузов должны обеспечить соблюдение профилактических мер против коронавируса. В частности, в учебных заведениях нужно создать условия для гигиенической обработки рук, организовать измерение температуры тела при входе, ввести масочный режим, контролировать соблюдение социальной дистанции, проводить санитарную обработку.

При этом вузы должны быть готовы вернуть ограничения в случае ухудшения эпидемической ситуации.