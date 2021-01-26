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Сергей Жуков расстроился из-за осуждения нового клипа «ТанецПОП»

Источник:
Sibnet.ru
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Основатель группы «Руки вверх» Сергей Жуков выпустил веселый клип для TikTok на песню «ТанецПОП», но поклонники не оценили его юмор. Это расстроило певца.

В новом клипе Жукова поглощает смартфон, и артист попадает в мир TikTok. Там он в смешном костюме исполняет танец поп.

Поклонники «Руки вверх» не поняли юмора и серьезно написали в комментариях о том, что клип — кошмар. Негативно зрители отнеслись и к тому, что Жуков якобы ушел в «тиктокеры».

«Мы хотели вас повеселить и показать, что наше поколение и ТикТок — ну совсем разные вещи. Я, например, со своими детьми уже тиктокнулся совсем. В этом клипе мы показали, какой этот новый мир странный для нас, взрослых, но мы вынуждены существовать с ним бок о бок», — объяснился Сергей Жуков в Instagram.

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