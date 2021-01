Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года

Непростой для индустрии пандемический 2020 год стал урожайным для всех игровых платформ — для ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch вышло множество интересных и удачных проектов самых разных жанров. Лучшие игры гарантируют сильные эмоции, пропустить участников годового топа уважающим себя геймерам попросту нельзя.

Half-Life: Alyx

Геймеры ждали новую часть Half-Life долгих 16 лет. В 2020 году студия Valve сжалилась над фанатами и выпустила приквел истории Гордона Фримена и Аликс Вэнс. Игроки узнают, как именно Земля была оккупирована Альянсом, а также поучаствуют в создании Сопротивления, которое впоследствии поможет изгнать инопланетных захватчиков с планеты.





Восторженные отзывы критиков и титул игры года от авторитетного портала Gamespot разбавляет «ложка дегтя» — продолжение легендарной франшизы могут оценить исключительно обладатели недешевых VR-шлемов. Из плюсов стоит отметить в Half-Life: Alyx фантастический уровень погружения и взаимодействия с миром. Именно такие игры показывают будущее индустрии.

The Last of Us Part II

Консольный эксклюзив от студии Naughty Dog продолжил историю выживания людей после катастрофы, вызванной смертоносной грибковой пандемией. Постаревший главный герой первой части Джоэл сошел со сцены, уступив место протагониста Элли, которая повзрослела и превратилась из девочки-подростка в 19-летнюю девушку.





Сюжет сиквела стал мрачнее, ведь главное «топливо» истории — месть. Визуально игра выглядит безупречно, разработчики традиционно сделали акцент на выживании. Многие геймеры после выхода The Last of Us Part II раскритиковали сценарий за спорные этические темы, но прохождение игры никого не оставит равнодушным и подарит неподдельные эмоции.

Ghost of Tsushima

Работа студии inFamous — еще один консольный эксклюзив в топе, действие которого разворачивается в 1274 году, когда в Японию вторгаются монголы. Кровожадные захватчики убивают и грабят местных жителей, а главному герою-самураю предстоит дать им отпор, нарушив священный кодекс благородных воинов.





Игра радует отличным визуальным рядом и эффектными схватками, которые нередко напоминают напряженные дуэли. Здесь есть открытый мир и множество достоверно воссозданных исторических деталей. Сценарий простоват, но оставляет приятное эмоциональное послевкусие. Рекомендуем обладателям PS4.

Cyberpunk 2077

Игра от подарившей миру «Ведьмака» студии CD Project RED считалась самой ожидаемой в 2020 году. Шутер с элементами ролевой игры в антураже классического киберпанка обещал невиданные механики, продуманный сценарий на основе настольной игры Cyberpunk 2020 и визуальное великолепие.

После релиза игру раскритиковали за множество багов, но проект все равно стал знаковым событием в индустрии. Это действительно самая красивая франшиза 2020 года, установившая рекорд по продажам буквально за сутки. Впрочем, обладателям консолей предыдущего поколения лучше пройти мимо — у Cyberpunk 2077 плохая оптимизация.

Hades

Вышедший на ПК и Nintendo Switch проект от студии Supergiant Games в жанре изометрической action-RPG с элементами Roguelike оказался шедевром, которого никто не ждал. Разработчики, которые получили известность после выпуска в 2011 году игры Bastion, на этот раз обратились к древнегреческой мифологии.





Главный герой Загрей — сын верховного бога царства мертвых Аида, который пытается выбраться на поверхность из подземного мира, чтобы попасть на Олимп. В игре прекрасный сюжет, отличный визуальный стиль, великолепная музыка и необъятное количество вариантов прохождения благодаря случайной процедуре создание уровней.

Ori and the Will of the Wisps

Вторая часть сказочного платформера, который получил высочайшие оценки игроков и экспертов. Ori and the Will of the Wisps — достойный сиквел, где главному герою Ори предстоит долгое путешествие ради спасения обитателей зачарованного леса. Помогает лесному духу новый друг — совенок Ку.





По сравнению с первой частью, вышедшей в 2015 году, игра стала динамичнее, а враги — опаснее. Разработчики ввели новые механики, чтобы разнообразить игровой процесс. В частности, персонажам достались новые заклинания. Геймерам также предстоит решать головоломки, чтобы узнать правду о предназначении Ори.

Microsoft Flight Simulator

Самый точный и красивый на сегодня симулятор позволяет путешествовать на самолетах с высочайшей достоверностью. Разработчики выполнили титаническую работу — в Microsoft Flight Simulator воссоздана Земля в масштабе 1:1. Полет в реалистичном режиме займет столько же времени, сколько настоящий.





Карта планеты в игре сгенерирована на основе Bing Maps, здесь представлены все аэропорты и города. Погодные эффекты в игре возникают на основе реальных прогнозов синоптиков. В каждом самолете переключатели и приборы находятся именно там, где они расположены в реальном воздушном судне. В Microsoft Flight Simulator очень легко почувствовать себя настоящим пилотом.