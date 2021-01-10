Даже хвост обманщик: почему лиса самое хитрое животное?

Лисица притворяется мертвой и съедает рыбу из саней рыбака, захваливает ворону и отбирает сыр, обманом занимает избушку зайца. В сказках плутовка добивается своего исключительно хитростью. Эксперты уверяют, что репутация рыжего хищника вполне оправдана — все это могло бы быть на самом деле. Ради выживания лиса способна вытворять удивительные вещи.

Лисица не настолько крупная и мощная, чтобы посягать на крупную добычу. Не сбивается в стаи и не прибегает к тактике командной охоты, как волки. А вокруг ее подстерегает множество опасностей и врагов. Поэтому лисе приходится изобретать свои особые методы пропитания и выживания. И это отлично получается. Лисица просто состоит из уловок и хитростей — от кончика носа до кончика хвоста.

Большое терпение

Лиса — всеядный хищник. Она может питаться всем, что меньше ее самой по размеру — как зайцами, так и рыбой или лягушками. К тому же, она ест некоторую растительность и насекомых. Но добыть обед зимой — большой труд, требующий особого усердия и терпения. Например, заяц петляет по снегу так, что мало кто сможет его выследить и догнать. А лисица может.

«Это достигается хорошим обонянием. Идет за едой, зная запах того, что она любит и может найти. У многих животных не хватит терпения, а лиса может пройти много километров, распутывая заячьи петли», — сказала специалист нацпарка «Шушенский бор» Элинор Пэйт.

Также терпеливо рыжие плутовки могут дожидаться птицу, застывая в одной позиции на многие часы. Когда у тетеревов и глухарей начинается брачный сезон, птицы так увлечены процессом, что меньше замечают опасности. Дождавшись удобного момента лисы могут одним прыжком «снять» добычу с низкой ветки или земли.

Сальто с погружением

Зимой лисы охотятся на мелких грызунов, живущих в норках под глубоким снегом. Чаще всего мышкованием зверь занимается утром или вечером, а в морозы даже днем.

«Лисица обладает уникальным слухом. Она прикладывает ухо к земле, выслушивает, где по норкам двигаются грызуны. Может долгое время стоять неподвижно, а потом внезапно совершает прыжок, очень длинный, иногда в высоту до двух метров. Зарывается мордой в снег и вытаскивает грызуна. Целое сальто совершает, они очень акробатичные», — описывает процесс Пэйт.

Лиса в отличие от других рыжих зверей не меняет на зиму яркую шубку на серую. Тут тоже кроется небольшая хитрость. Грызуны, на которых охотится плутовка, и ее враги — хищные птицы, не воспринимают оранжевый цвет, а видят хищника серым.

Притвориться мертвой

Лисы не только могут надолго замирать в одном положении, ожидая жертву, но и притворятся мертвыми. Этот прием применяют даже те плутовки, которых взяли из природы и держат в неволе.

«Мы часто находим в клетках с лисами перья птиц. И наблюдали такую картину — лиса претворяется мертвой. Ложится и может долго лежать неподвижно. А в клетках есть кормушки с едой. Птица видит мертвую лису, подлетает к кормушке и лиса хватает птицу», — рассказывает старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Харламова.

Она добавила, что наблюдала, как взрослая лисица учила детенышей притворяться мертвыми, чтобы заманить птицу в ловушку.

Занять чужую нору

Рыжие хищники самостоятельно роют норы. Обычно это простые варианты с двумя входами и коридорами, ведущими к логову-квартире. Но иногда бывают и целые лабиринты, описывают специалисты нацпарка «Шушенский бор».

Основательные жилища в земле лисы обустраивают только на период выкармливания потомства. В другое время они предпочитают пользоваться временными естественными убежищами, где можно просто передохнуть или скрыться от врагов. Обычно это разные расщелины, дупла у корней или в поваленных деревьях.

При этом лисы не прочь, как в сказках, занять чужое жилище. Легче всего им выгнать барсука. Изо своей чистоплотности, он не может вернуться в дом, если там была лиса — ему не нравится запах, и остатки пищи возле норки. Он идет рыть новую норку, а лиса получает во владение очередную жилплощадь.

Говорят, что хвост лисицы пахнет фиалками. Это так. У корня хвоста лис находятся железы, секрет которых источает запах, напоминающий аромат фиалки. Особенно активны эти железы в брачный период.

Замести следы

Лиса действительно заметает следы хвостом, но, по словам специалистов, не специально, он просто волочится по снегу. Но если за ней гонятся охотники с собаками, она начинает следы еще и запутывать.

«Лиса обладает хорошей тактикой. Может обежать вокруг пня, вернутся назад, пройти по своему следу и резко прыгнуть на два метра в сторону. Собаки пойдут вокруг пня и след потеряют», — говорит Пэйт.

Спасительный хвост

Такой большой и пушистый хвост нужен лисице для маневрирования и введения преследователей в заблуждение. При беге на большой скорости благодаря изменению положения хвоста лиса может очень быстро поворачивать. Фактически он выполняет функцию руля. Также хвостом лиса корректирует свое приземление в прыжке.

Белый кончик хвоста, который служит маячком для погони, например охотничьих собак, лиса использует в обманном маневре — сначала как бы показывая им направления своего движения, а потом резко поворачивая в другую сторону.

А еще хвост согревает лису в особо суровые морозы. Размеры и длина меха позволяют использовать хвост и как теплую подстилку, и как подушку, и как одеяло.